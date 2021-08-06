Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 3-го тура
С 6 по 9 августа пройдут матчи 3-го тура Украинской Премьер-Лиги, сообщает УНИАН.
Расписание матчей
6 августа
19.30. "Металлист 1925" - "Черноморец"
Трансляция - "Футбол 1"
7 августа
17.00. "Рух" - "Верес"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Шахтер" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Днепр-1" - "Мариуполь"
Трансляция - УНИАН ТБ
8 августа
19.30. "Заря" - "Динамо"
Трансляция - УНИАН ТБ
19.30. "Ворскла" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 1"
9 августа
19.30. "Десна" - "Ингулец"
Трансляция - "2+2"