Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 3-го тура

Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 3-го тура

С 6 по 9 августа пройдут матчи 3-го тура Украинской Премьер-Лиги, сообщает УНИАН.

Расписание матчей

6 августа

19.30. "Металлист 1925" - "Черноморец"

Трансляция - "Футбол 1"

7 августа

17.00. "Рух" - "Верес"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Шахтер" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Днепр-1" - "Мариуполь"

Трансляция - УНИАН ТБ

8 августа

19.30. "Заря" - "Динамо"

Трансляция - УНИАН ТБ

19.30. "Ворскла" - "Львов"

Трансляция - "Футбол 1"

9 августа

19.30. "Десна" - "Ингулец"

Трансляция - "2+2"

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