Влиятельные американцы призвали власти США помириться с Китаем

Влиятельные американские бизнес-группы обратились к властям США с призывом возобновить переговоры с Китаем и снизить тарифы на импорт, сообщает Лента.ру.

По их мнению, тарифы тормозят развитие экономики США. В письме к торговому представителю страны Кэтрин Тай и министру финансов Джанет Йеллен предприниматели утверждают, что Пекин выполнил все обязательства по торговому соглашению. Например, Китай открыл рынки для американских финансовых учреждений и снизил барьеры для экспорта сельскохозяйственной продукции из США в КНР.

Издание The Wall Street Journal отмечает, что письмо отражает растущее разочарование некоторых американских корпораций темпами пересмотра торговой и экономической политики в отношении Китая. Бизнес призывает помириться с КНР и снизить тарифы на китайские товары в целом.

Письмо подписали около 30 групп предпринимателей, в числе которых Торговая палата США, Национальная федерация розничной торговли и Ассоциация полупроводниковой промышленности.