Лерос заявил, что за похищением Чауса стоит Зеленский

С Чаусом провели достаточно бесед, которые позволяют Офису Президента быть уверенными в том, что он будет молчать.﻿ Об этом нардеп Гео Лерос заявил в интервью, сообщает Цензор.НЕТ.

"По моей информации, похищение Чауса в Молдове санкционировал непосредственно Зеленский. Эта встреча (возможная встреча Зеленского и Чауса. - Ред.) - 100% доказательство его преступления. И вот эта жажда получить то, что хочешь - его просто ослепила. А люди, которые сейчас окружают Зеленского, не способны сказать ему "нет". Более того, это окружение зачастую генерирует идеи, посредством которых Зеленский будет себя чувствовать монархом", - отметил нардеп.

Кроме того, Лерос не исключает, что "идея похищения Чауса пришла в голову Ермаку или Баканову" .

"А Зеленский сказал: класс, сейчас мы покажем, как надо делать спецоперации в соседних государствах. Не просчитав хотя бы на два шага вперед, во что это может вылиться. А после похищения вышло так, что чемодан у них оказался без ручки. Ведь нужно было как-то легализовать его появление в Украине. А Чаус все-таки живой человек. Он может говорить о том, как его похищали, кто похищал; в каком автомобиле он выезжал. Поэтому Служба безопасности Украины приложила все усилия, чтобы после появления он никому в руки не попал. Чаус, вероятно, пока будет молчать. Думаю, сейчас его запугали и, возможно, что-то пообещали.

Конечно, тяжело на сегодняшний день предполагать, что кто-то понесет ответственность за этот беспредел. Но я более чем уверен, что вся страна будет ждать того момента, когда Зеленский перестанет быть руководителем страны и станет первым в истории Украины президентом, который сядет в тюрьму", - подчеркнул нардеп.

В то же время, Лерос считает, вряд ли Зеленский решил передать Чауса НАБУ:

"Просто появился серьезный общественный резонанс, это во-первых. А во-вторых, я думаю, что с Чаусом провели достаточно бесед, которые позволяют Офису быть уверенным в том, что он будет молчать. Но вечно ли? К тому же в США могли озаботиться данным беспределом СБУ, которая прячет коррупционеров от НАБУ. И сделать звонок, который особенно неприятен перед встречей президентов США и Украины".