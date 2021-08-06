Три секрета, как общаться с людьми, которые вас раздражают
Зачастую на работе нам приходиться иметь дело с людьми, которые вызывают негативные эмоции, в том числе раздражения, но есть несколько лайфхаков, которые помогут научиться коммуницировать и с ними, сообщает WomanEL.
3 секрета, как общаться с людьми, которые вас раздражают.
Поймите, что вы не можете дружить со всеми
Для начала осознайте, что все люди разные и вы не сможете быть в хороших отношениях со всеми и это нормально. Вы можете кому-то не нравиться и наоборот, но это не должно влиять на вашу карьеру, а потому выдохните и учитесь адаптироваться.
Держите эмоции при себе
Во время коммуникации с раздражающим человеком контролируйте себя и свои эмоции, чтобы не провоцировать ссоры и самому не вестись на манипуляции. Это тяжело, но лучше потерпеть 30-40 минут, чем начинать конфликт.
Конкретика
Отличный способ, как минимизировать время общения это выражать свои мысли или задачи максимально четко и понятно, чтобы оппонент с первого раза все понимал, а значит вам понадобиться меньше времени для коммуникации.