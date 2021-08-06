Экс-чиновников Одесского морпорта подозревают в растрате 1,8 млн гривен

Правоохранители сообщили о подозрении в растрате имущества госпредприятия четырем бывшим должностным лицам ГП "Одесский морской торговый порт".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, руководители госпредприятия в период 2016-2017 годов, злоупотребляя своим служебным положением, совершили растрату имущества ГП «Одесский морской торговый порт». Они не отразили услуги по сопровождению судов-газовозов буксирами портофлота, причинив ущерб госпредприятию на сумму 1,8 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины.