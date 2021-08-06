Международный День пива: рецепт светлого пива с мятой
Сегодня, 6 августа, ко Дню пива смотрите рецепт домашнего светлого пива и несколько вариантов быстрых закусок к нему, сообщает 24 Канал.
Пиво – один из любимых напитков человечества. Без него трудно представить просмотр футбольного матча или бокса, игру в настольные игры с друзьями или простые посиделки на кухне с близкими.
Существует множество вкусов и видов пива: от светлого нефильтрованного до темного нефильтрованного, а крафтовое пиво на вес золота. Ведь профессиональные пивовары создают все новые, оригинальные и необычные вкусы пива, на каждый из которых всегда найдется свой гурман!
Рецепт пива с мятой
Ингредиенты:
- 3 – 4 л воды;
- 20 г дрожжей;
- 2,5 – 3 стакана сахара,
- 1 пучок свежей мяты;
- 1 пакетик ванильного сахара,
- корочка ржаного хлеба.
Приготовление:
- Залейте мяту чистой водой, закройте крышкой на один час.
- Дрожжи засыпьте сахаром.
- Настой с мятой профильтруйте. Добавьте к нему дрожжи с сахаром и корочку хлеба.
- После того как смесь забродит, образуется пена.
- Всыпьте в смесь ванильный сахар и тщательно перемешайте ее.
- Разлейте напиток в тару для хранения. Приятного аппетита!
Мятное пиво имеет необычный вкус, без горечи и легко пьется. Главное не переборщите с мятой!