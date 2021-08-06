Международный День пива: рецепт светлого пива с мятой

Сегодня, 6 августа, ко Дню пива смотрите рецепт домашнего светлого пива и несколько вариантов быстрых закусок к нему, сообщает 24 Канал.

Пиво – один из любимых напитков человечества. Без него трудно представить просмотр футбольного матча или бокса, игру в настольные игры с друзьями или простые посиделки на кухне с близкими.

Существует множество вкусов и видов пива: от светлого нефильтрованного до темного нефильтрованного, а крафтовое пиво на вес золота. Ведь профессиональные пивовары создают все новые, оригинальные и необычные вкусы пива, на каждый из которых всегда найдется свой гурман!

Рецепт пива с мятой

Ингредиенты:

3 – 4 л воды;

20 г дрожжей;

2,5 – 3 стакана сахара,

1 пучок свежей мяты;

1 пакетик ванильного сахара,

корочка ржаного хлеба.

Приготовление:

Залейте мяту чистой водой, закройте крышкой на один час. Дрожжи засыпьте сахаром. Настой с мятой профильтруйте. Добавьте к нему дрожжи с сахаром и корочку хлеба. После того как смесь забродит, образуется пена. Всыпьте в смесь ванильный сахар и тщательно перемешайте ее. Разлейте напиток в тару для хранения. Приятного аппетита!

Мятное пиво имеет необычный вкус, без горечи и легко пьется. Главное не переборщите с мятой!