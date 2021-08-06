Международный День пива: рецепт светлого пива с мятой

Международный День пива: рецепт светлого пива с мятой

Сегодня, 6 августа, ко Дню пива смотрите рецепт домашнего светлого пива и несколько вариантов быстрых закусок к нему, сообщает 24 Канал.

Пиво – один из любимых напитков человечества. Без него трудно представить просмотр футбольного матча или бокса, игру в настольные игры с друзьями или простые посиделки на кухне с близкими.

Существует множество вкусов и видов пива: от светлого нефильтрованного до темного нефильтрованного, а крафтовое пиво на вес золота. Ведь профессиональные пивовары создают все новые, оригинальные и необычные вкусы пива, на каждый из которых всегда найдется свой гурман!

Рецепт пива с мятой

Ингредиенты:

  • 3 – 4 л воды;
  • 20 г дрожжей;
  • 2,5 – 3 стакана сахара,
  • 1 пучок свежей мяты;
  • 1 пакетик ванильного сахара,
  •  корочка ржаного хлеба.

Приготовление:

  1. Залейте мяту чистой водой, закройте крышкой на один час.
  2. Дрожжи засыпьте сахаром.
  3. Настой с мятой профильтруйте. Добавьте к нему дрожжи с сахаром и корочку хлеба.
  4. После того как смесь забродит, образуется пена.
  5. Всыпьте в смесь ванильный сахар и тщательно перемешайте ее.
  6. Разлейте напиток в тару для хранения. Приятного аппетита!

Мятное пиво имеет необычный вкус, без горечи и легко пьется. Главное не переборщите с мятой!

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