Зачем Кабмин переложил шесть ТЭЦ из одного "кармана" в другой

Центральная власть передала некоторые ТЭЦ в управление "Нафтогазу", чтобы не допустить срыва отопительного сезона в нескольких городах, сообщает Деловая столица.

Какова эффективность такого управленческого решения?

Отдали тому, у кого есть газ

Кабинет Министров 4 августа решил забрать из сферы управления Фонда государственного имущества (ФГИ) шесть государственных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и передать их Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

В уставный фонд нацкомпании вошли Северодонецкая ТЭЦ, Днипровская ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, Криворожская теплоцентраль, Херсонская ТЭЦ и Одесская ТЭЦ.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что по состоянию на август прошлого года долги указанных теплоцентралей перед "Нафтогазом" за поставленный газ составили 5,7 млрд грн, в том числе 1,3 млрд грн — штрафы за просрочку погашения долгов.

Эти ТЭЦ в среднем в отопительный сезон потребляют 400 млн куб. м газа, и поэтому задолженность в течение ближайшего сезона могла бы вырасти еще на 2,5 млрд грн.

По мнению Кабмина, передача этих ТЭЦ в уставный фонд "Нафтогаза" позволит подготовиться к началу отопительного сезона, провести ремонтные работы, обеспечить эти ТЭЦ газом и избежать дальнейшего роста долгов теплоцентралей перед НАКом.

Впрочем, готовить передачу ТЭЦ "Нафтогазу" правительство начало давно — еще год назад Антимонопольный комитет выдал разрешение на их присоединение к НАКу.

Борьба за ТЭЦ: хотим рулить сами

Премьер-министр Денис Шмыгаль также обратился к местным властям, на территории которых работают эти ТЭЦ, с предложением о передаче этих объектов в управление на локальный уровень, если там есть для этого необходимые ресурсы.

И здесь кроется интересный момент: на местах давно добивались передачи теплоэлектроцентралей под свой контроль, правда, с одной хитрой оговоркой.

Еще в феврале 2019 г. правление Ассоциации городов Украины обращалось к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой поддержать инициативу мэра города Каменское (бывший Днепродзержинск) Андрея Белоусова о передаче Днипровской ТЭЦ из государственной собственности в коммунальную. Она обеспечивает теплом жителей Каменского, численность населения которого — около 230 тыс. человек. При этом ТЭЦ обогревает потребителей на правом берегу, где и проживает основная часть горожан. Но данная централь — очень старая (построена еще в 1932 г.), нуждается в модернизации, и даже есть план ее проведения (оценивается в 665 млн грн).

С Одесской ТЭЦ — такая же ситуация. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что городские власти бьются за передачу Одесской ТЭЦ в управление городу еще с 2014 г., поскольку вся система теплоснабжения находится в коммунальной собственности, и только ТЭЦ — в государственной. Директор коммунального предприятия

"Теплопостачання міста Одеса" Анна Позднякова указывает на своей странице в Facebook, что депутаты продолжали обивать пороги в Киеве с этой просьбой и после прошлогоднего решения АМКУ. "В ответ — тишина" , — сказала она.

О том, что Одесская ТЭЦ отойдет городу, обещал еще Гройсман, то до положительного решения вопроса дело так и не дошло. Хотя Одесская ТЭЦ обеспечивает тепло 300 тыс. бытовых потребителей в центральной части города и 1200 промышленных и бюджетных организаций. И так же, как и Днипровская ТЭЦ, Одесская нуждается в реконструкции — ее первая очередь была построена сразу после Второй мировой войны с использованием котлов и турбогенераторов, вывезенных из Германии, третья очередь была введена в строй еще в 1975 г.

Мы хотим, но не так

Так а в чем была загвоздка? Почему же правительство, невзирая на просьбы местных властей, отказало им в передаче ТЭЦ? Ответ простой: органы местного самоуправления хотели получить их, но… без долгов.

"Проблема в том, что ТЭЦ накопили большую задолженность за газ. Но правительство такой вариант не устраивал" , — пояснил аналитик аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник.

Долги же за газ у этих ТЭС астрономические — 5,7 млрд грн. Например, по данным "Нафтогаза", общий долг Северодонецкой теплоцентрали составляет 1 млрд грн, Днипровской ТЭЦ — 562 млн грн, Николаевской — 242 млн грн, Херсонской — 605 млн грн. А Криворожская теплоцентраль задолжала и вовсе 2,6 млрд грн.

Естественно, что местным властям активы с такими долгами не нужны — местные бюджеты будут просто не в состоянии их погасить.

Кроме того, пока непонятно, не поубавилось ли на местах желания получить ТЭЦ на фоне текущего повышения цен на газ. Ведь одно дело покупать газ для производства тепла по 4 грн за 1 куб м, другое дело — сегодня, когда "Нафтогаз" предлагает им закупаться топливом по трехлетним контрактам по 7,42 грн за 1 куб. м (с НДС, но без учета тарифа оператора ГТС). Однако 7,42 грн — это цена только до 1 июля 2022 г., после этой даты, а также с 1 июля 2023-го, она будет проиндексирована.

С другой стороны, "Нафтогаз" сообщает, что все предприятия ТКЭ и общества совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которые купили газ по этой программе, за июнь рассчитались за него почти полностью.

Кроме того, местные власти, которые изначально управляют ТЭЦ, не спешат от них избавляться.

Укрупнился за счет тепла

Кабмин также исключил шесть ТЭЦ, которые он передал "Нафтогазу", из перечня объектов большой приватизации. Еще в 2018 г. были попытки отдать их в частные руки, они повторились и в 2020 г., но так и закончились ничем.

Похоже, теперь Кабмин решил пристроить активы, которые только генерируют долги, в руки того, кто уже имеет опыт управления теплоцентралями. Дело в том, что в 2019 г. "Нафтогаз" получил в свою управление теплоцентрали в Новояворовске и Новом Роздоле (Львовская обл.), которые также имели значительные долги за газ и регулярно срывали запуск отопительного сезона. У "Нафтогаза" теперь даже есть специальный бизнес-дивизион "Теплоэнергетика", который отвечает за ТЭЦ, переданные ему в управление.

"Нафтогаз" уверяет, что с управлением теплоцентралей в Новояворовске и Новом Раздоле справляется — уровень расчетов за газ составляет 97%, а оплаты населения за тепло — 86%, и этот показатель растет.

Хотя и не до конца понятно, будет ли ему выгодно управлять новым для себя бизнесом на фоне повышения цен на газ до 7,42 грн за 1 куб. м. Ведь для того, чтобы обеспечить прибыльную работу ТЭЦ "Нафтогаза", нужны изменения в разных прайсах. Дело в том, что ТЭЦ продают тепло не напрямую потребителям, а коммунальным компаниям (об этом ниже). Поэтому "Нафтогазу" нужно будет утвердить в НКРЭКУ приемлемый тариф, по которому его ТЭЦ будут продавать тепло коммунальным компаниям (чтобы покрыть затраты на производство тепла с учетом подорожавшего газа). Ну а дальше местные власти должны будут утвердить соответствующий тариф на тепло для потребителей.

При этом новых объектов, которые бы могли последовать в руки "Нафтогаза" вслед за шестью ТЭЦ, на горизонте не наблюдается. Хотя, по данным "Нафтогаза", долги предприятий теплокоммунэнерго и ТЭЦ, которым он поставил голубое топливо для производства тепла, составляют 55,5 млрд грн, а задолженность ТЭЦ и генерирующих компаний, которым поставлялся газ для производства электроэнергии, — 11,5 млрд грн. Все эти компании уже имеют своих хозяев: они находятся в собственности частного бизнеса или являются коммунальными компаниями.

Выход: все в одних руках

Депутатам местных властей ТЭЦ нужны, чтобы можно было маневрировать в вопросах обеспечения теплом избирателей. Сегодня схема поставок тепла выглядит следующим образом: ТЭЦ (которая, например, является государственной компанией) производит тепло и продает его оптом коммунальной компании, которая уже занимается доставкой теплоносителя по сетям до потребителя и сбором средств. Но депутаты не имеют влияния на ТЭЦ — не могут, например, добиться увольнения директора компании, если его деятельность их не устраивает. ТЭЦ со своей стороны не имеет влияния на сбор средств за услуги поставки тепла. Это — конфликт, когда обе стороны тянут одеяло на себя.

В то же время нахождение в одних руках и ТЭЦ, и коммунальной компании по продаже тепла потребителям давало бы возможность для маневра. Ведь при продаже тепла от ТЭЦ коммунальному предприятию увеличивается налоговая нагрузка на услугу. Концентрация и производителя, и продавца тепла в одних руках давала бы возможность местным властям снизить тарифы.

Однако на сегодня, с учетом огромных долгов ТЭЦ, их передача "Нафтогазу" — выход, чтобы не сорвать начало отопительного сезона. По мнению исполнительного директора ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослава Павлюка, такая передача для городов стратегически ничего не решает, кроме условного списания задолженности. Получив некоторые ТЭЦ с долгами перед ним самим, "Нафтогаз", выходит, будет теперь должен сам себе.

Автор: Александр Суков