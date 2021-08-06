Регулятор установил единую предельную цену на всех сегментах энергорынка

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение установить максимальные предельные цены на балансирующем рынке электроэнергии (price caps) на уровне не выше рынка "на сутки вперед" (РСВ), сообщает Интерфакс-Украина.

"С 10 августа 2021 года участникам рынка в своих заявках на балансирующую электрическую энергию в торговой зоне "ОЭС Украины" указывать цену, которая не превышает ограничения цены на РСВ на этот расчетный период" , – говорится в проекте соответствующего постановления НКРЭКУ.

Член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко призвал всех участников рынка покупать электроэнергию "по той цене, по которой нужно".

"Спрос должен совпадать с предложением. Спрос не должен формировать максимальную цену и не должен быть рынок исключительно генерирующих субъектов" , – подчеркнул Коваленко.

Как сообщалось, НКРЭКУ 30 июля повысила максимальные предельные цены (price caps) на РСВ и внутрисуточном рынке ВСР на 60,8%, или до 2000 грн/МВт-ч для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00) и на 50,6%, или до 4000 грн/МВт-ч – для часов максимальной нагрузки (с 7:00 до 23:00).

Комиссия аргументировала необходимость повышения price caps возникновением дефицита электроэнергии в отдельные часы в летний период, увеличением потребности в маневрирующих мощностях, а также ростом цены топлива для ТЭС.