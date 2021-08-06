Курс биткоина вскоре может взлететь: озвучен прогноз

Целью текущего движения курса биткоина является отметка в $49 тыс. Формально первая криптовалюта вышла из локального нисходящего тренда. При этом перед недавним взлетом котировки несколько раз отбивались от уровня в $31 тыс., а это свидетельствует о накоплении позиции крупными игроками, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

"Фундаментальная картина остается позитивной. Число активных пользователей, совершающих транзакцию внутри дня, увеличилось на 30% в конце июля, до 325 тыс. кошельков. За предыдущую неделю с бирж вывели 40 тыс. монет биткоина – это крупнейший объем за всю историю" , – сказал он.

В целом за июль вывели 100 тысяч монет. По словам эксперта, подобное свидетельствует об отсутствии намерений продавать криптовалюту в обозримом будущем и желании сохранить ее в ожидании более подходящих цен. Сейчас на кошельках бирж находится всего 13% от всей эмиссии первой криптовалюты.

Кроме того, развивается и сеть Ethereum. Так, число уникальных пользователей превысило 2,91 млн, а это на 65% больше чем в первых трех месяцах текущего года.

"Интерес к сектору DeFi оказывает поддержку всему рынку, и биткоину в частности" , – заключил Родлер.

Биткоин сейчас стоит $40,9 тыс. Так, за прошедшие сутки стоимость главного криптоактива выросла на 4.97%.