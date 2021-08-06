В Британии нашли план по борьбе с коронавирусом за 2005 год

В Великобритании обнаружили составленный еще в 2005 году план борьбы с коронавирусом, сообщает Вести.

Отмечается, что следование плану могло бы существенно сдержать распространение инфекции, но за долгие годы о плане просто забыли. Бывшие правительственные советники отмечают, что это руководство по борьбе с эпидемией могло бы спасти десятки тысяч жизней.

"Его упустили из виду. Десятки тысяч жизней могли бы быть спасены. Полагаю, что экономика также находилась бы в гораздо лучшем состоянии", - рассказал изданию бывший главный научный советник британского правительства Дэвид Кинг, участвовавший в разработке плана.

В найденном плане рекомендовалось создавать инфраструктуру для проведения тестирования на коронавирус и произвести большой запас средств индивидуальной защиты, с дефицитом которых столкнулись в Великобритании.

Отмечается, что если бы британские власти следовали плану 2005 года, то в стране вводили бы ограничительные меры на несколько недель раньше, чем это сделали в январе-феврале 2020 года. План включал в себя добровольный карантин для приезжих из стран, где фиксировались случаи заболевания, отмену массовых мероприятий.