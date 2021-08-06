По Украине пронесся сильнейший циклон

По состоянию на 7 часов 6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях, сообщает УНИАН.

Непогода﻿ оставила без света:

Хмельницкую область - 206 населенных пунктов;

Киевскую - 63;

Тернопольскую - 42;

Черновицкую - 39;

Львовскую - 36;

Винницкую - 29;

Житомирскую - 23;

Кировоградскую - 2.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) подтоплено 2 жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 дворов, 8 хозяйственных зданий, 1 насосную станцию ​​и частично повреждено 4 кровли, повалены 155 деревьев. Жертв и пострадавших нет.

Непогода в Черновицкой области

По данным спасателей, 5 – 6 августа на территории области разрезано и убрано 8 поваленных деревьев. От ГСЧС привлекалось 14 человек и 4 единиц техники.

По данным местных изданий, циклон Генри пронесся над Черновцами и направился на восток.

Вечером 5 августа по территории Черновицкой области пронесся ураган с дождем и грозами, местами даже выпал град.

По данным издания molbuk.ua, мощный ливень с градом уничтожил урожай крестьян, а сильный ветер сорвал крыши жилых домов в нескольких селах.

В частности, в результате сильного порывистого ветра и ливня снесло крыши некоторых домов. Кроме того, в домах, в которых сорвало покрытие крыш, вода просочилась внутрь комнат.

Вместе с тем, ураган повредил опоры линий электропередач, вырвал три электрических столба, в результате чего несколько улиц остались без электроснабжения. Сильными потоками воды разрушено дорожное покрытие автомобильных дорог.

Непогода в Тернопольской области

По данным чрезвычайников, на территории городов Борщев, Залещики, сел Бильче Золотое, Мушкатовка было частично подтоплено 2 жилых дома, 8 подвальных помещений, 10 дворов, 8 хозяйственных зданий и 1 насосная станция (вследствие чего временно приостановлена ​​подача воды в Борщеве, около 7 тыс. населения), в г. Зборов и с. Ольшанка Тернопольского района разрезано и убрано 5 поваленных деревьев. Жертв и пострадавших нет. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения в Борщеве.