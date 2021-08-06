Приватизация спиртзавода на Полтавщине завершена

ООО «Віденський млин», победившее в приватизационном конкурсе Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт», подписало протокол о результатах аукциона и заключило договор купли-продажи, а также перечислило в госбюджет 100,32 млн грн, сообщает AgroPortal.

Как отметили в Фонде государственного имущества Украины, 4 августа 2021 г. был подписан акт приема-передачи объекта, что стало завершающей стадией процедуры приватизации.

Справка: в мае 2021 г. состоялся третий онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт». В декабре 2020 г. Фонд госимущества Украины заявил, что на приватизационном аукционе «Вишняковский спиртзавод» продали за 234 млн грн — это рекорд в приватизации спиртовых активов. Однако победитель не заключил договор. Второй аукцион состоялся в марте 2021 г. Тогда за объект предложили более 100 млн грн.