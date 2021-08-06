СБУ предотвратила передачу сведений представителям военной разведки РФ

Департамент военной контрразведки СБУ во взаимодействии с УСБУ в Ровенской области разоблачил украинского военнослужащего на сборе разведданных для военной разведки РФ. Представителей российской спецслужбы интересовала информация мобилизационного характера.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его родственник, который является кадровым офицером Вооруженных Сил РФ. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны нашего государства.

Для хранения и переправки разведывательных данных за границу он использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке незаконной передачи мобилизационных сведений. Враждебному агенту объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, планируется избрание меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.