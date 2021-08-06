"ЛНР" готова приютить всех, кому не нравится политика Зеленского

"Власти ЛНР" готовы приютить "русских" украинцев, проживающих за линией соприкосновения﻿. Об этом заявил главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, сообщает Деловая столица.

"Сегодня в Украине проживает немало людей, которые разделяют наши убеждения и наши стремления быть частью русского мира! Мы ценим и поддерживаем этих людей. Мы всегда ждем их на Донбассе и готовы защищать их права, в отличие от украинского гаранта, который следует идеям гонений и репрессий" , — заявил террорист.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и считают, что это территория России, переезжать на легитимную территорию Российской Федерации.