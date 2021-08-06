Какие услуги будет оказывать система "е-Предприниматель"

4 августа Правительство утвердило постановление № 808 о реализации экспериментального проекта относительно упрощения условий для учреждения и осуществления предпринимательской деятельности, сообщает ЛигаБизнес.

Проект будет реализован в течение 2021 - 2022 года путем получения комплексной электронной публичной услуги "е-Предприниматель", которая состоит из:

государственной регистрации ФЛП;

государственной регистрации изменений к сведениям о ФЛП, которые содержатся в ЕГР;

государственной регистрации создания ООО на основании модельного устава;

государственной регистрации перехода ООО на деятельность на основании модельного устава;

представления уведомления об использовании или об отказе от использования единого счета;

регистрации плательщиком единого налога;

регистрации плательщиком НДС;

выдачи лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками;

выдачи лицензии на розничную торговлю табачными изделиями;

выдачи лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками;

выдачи лицензии на право оптовой торговли табачными изделиями;

выдачи лицензии на оптовую торговлю горючим (при отсутствии мест оптовой торговли горючим);

выдачи лицензии на хранение горючего (исключительно для потребностей собственного потребления или промышленной переработки);

выдачи лицензии на оптовую торговлю жидкостями, которые используются в электронных сигаретах;

выдачи лицензии на розничную торговлю жидкостями, которые используются в электронных сигаретах;

выдачи справки о внесении места хранения алкогольных напитков и табачных изделий в Единый государственный реестр мест хранения;

регистрации РРО и ПРРО, а также поиска фискального чека;

уведомление о приеме работника (работников) на работу;

регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;

представление информации о спросе на рабочую силу (вакансии);

государственной регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;

регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда;

выдачи разрешения на начало выполнения работ повышенной опасности и начало эксплуатации (применения) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;

открытие банковского счета.

Перечень услуг может быть увеличен или уменьшен в течение срока реализации экспериментального проекта.

Услуги будут оказываться через Портал Дія. Оплата административного сбора за получение электронных публичных услуг осуществляется также с помощью программных средств Портала Дія во время формирования заявления.