Какие услуги будет оказывать система "е-Предприниматель"
4 августа Правительство утвердило постановление № 808 о реализации экспериментального проекта относительно упрощения условий для учреждения и осуществления предпринимательской деятельности, сообщает ЛигаБизнес.
Проект будет реализован в течение 2021 - 2022 года путем получения комплексной электронной публичной услуги "е-Предприниматель", которая состоит из:
- государственной регистрации ФЛП;
- государственной регистрации изменений к сведениям о ФЛП, которые содержатся в ЕГР;
- государственной регистрации создания ООО на основании модельного устава;
- государственной регистрации перехода ООО на деятельность на основании модельного устава;
- представления уведомления об использовании или об отказе от использования единого счета;
- регистрации плательщиком единого налога;
- регистрации плательщиком НДС;
- выдачи лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками;
- выдачи лицензии на розничную торговлю табачными изделиями;
- выдачи лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками;
- выдачи лицензии на право оптовой торговли табачными изделиями;
- выдачи лицензии на оптовую торговлю горючим (при отсутствии мест оптовой торговли горючим);
- выдачи лицензии на хранение горючего (исключительно для потребностей собственного потребления или промышленной переработки);
- выдачи лицензии на оптовую торговлю жидкостями, которые используются в электронных сигаретах;
- выдачи лицензии на розничную торговлю жидкостями, которые используются в электронных сигаретах;
- выдачи справки о внесении места хранения алкогольных напитков и табачных изделий в Единый государственный реестр мест хранения;
- регистрации РРО и ПРРО, а также поиска фискального чека;
- уведомление о приеме работника (работников) на работу;
- регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;
- представление информации о спросе на рабочую силу (вакансии);
- государственной регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;
- регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда;
- выдачи разрешения на начало выполнения работ повышенной опасности и начало эксплуатации (применения) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;
- открытие банковского счета.
Перечень услуг может быть увеличен или уменьшен в течение срока реализации экспериментального проекта.
Услуги будут оказываться через Портал Дія. Оплата административного сбора за получение электронных публичных услуг осуществляется также с помощью программных средств Портала Дія во время формирования заявления.