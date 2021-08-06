Поиск работы: названы топ-5 ошибок

Одна из самых распространенных ошибок при поиске работы в Украине – плохое резюме. Несмотря на нынешнее разнообразие шаблонов и конструкторов резюме, соискатели до сих пор допускают типичные ошибки. Из них – лишняя информация, не относящаяся к вакансии, не рабочие ссылки на портфолио и проекты, грамматические ошибки, сообщает Обозреватель.

Рекомендуется уделять достаточно времени для составления качественного резюме. Например, выбрать максимально привлекательный шаблон или конструктор резюме, ибо сейчас очень много шаблонов на любой вкус. Также в список критериев входят краткость, структурированность и лаконичность. Об этом рассказала рекрутер сайта поиска работы Jooble Алена Живец.

Она отмечает, что если соискатель хочет в резюме рассказать о себе больше, следует использовать дополнительные линки для переходов на профессиональное портфолио или другие материалы.

"Потратьте время, чтобы добавить в свое стандартное резюме факты и преимущества, которые соответствуют нужной должности и нужной компании. Резюме – не формальный документ, его формат можно менять в зависимости от вашей профессии. Для многих рабочих специальностей резюме не нужно, стоит просто грамотно заполнить профиль на сайте поиска работы" , – отмечает специалист.

Кроме того, часто соискатели в процессе поиска рассылают большое количество резюме везде. Однако с такой тактикой есть большой риск потерять фокус и упустить отличную работу.

Рекомендуется начинать поиск работы с мониторинга рынка труда по своей специализации: какое есть количество компаний, какие из них является лучшими, какие условия работы и зарплату предлагают. До ведения переговоров с потенциальными работодателями нужно знать свою "стоимость" на рынке как специалиста.

"Выделите для себя список самых интересных компаний и посмотрите открытые вакансии не только на одном сайте по поиску работы, но в первую очередь на корпоративном сайте компании, и популярных/профильных сайтах по поиску работы и социальных сетях" , – добавила Живец.

В число ошибок также входит использование лишь части возможностей для поиска. Как показывает практика, большинство кандидатов не используют или не знают о других возможностях для поиска работы.

Из вариантов для использования дополнительных каналов для поиска работы: соцсети (найдите профессиональные сообщества/группы, в них часто публикуются вакансии), мессенджеры (Telegram, Viber-каналы для поиска работы, с использованием хештегов позволит быстро найти нужное предложение), рекомендации друзей и знакомых.

Кроме того, для некоторых кандидатов подходит и поиск через LinkedIn с помощью широкой профессиональной сети контактов. Ярмарки вакансий часто проходят на специализированных конференциях – отличная возможность найти работу и задать интересующие вопросы.

Также эксперт не рекомендует тратить время на работодателей с сомнительной репутацией. Иногда даже опытные соискатели рискуют попасть в руки мошеннических компаний, которые не легально или полулегально ведут свою деятельность.

"Перед отправкой резюме работодателю узнайте максимально информации о компании, внимательно ознакомитесь с деятельностью бизнеса, наличием корпоративного сайта, отзывах сотрудников в интернете. Если работодатель нашел ваше резюме самостоятельно, то не стесняйтесь попросить после первого звонка отправить описание вакансии и ссылку на корпоративный сайт" , – говорит рекрутер.

Также она рекомендует соискателям не боятся о себе напоминать. Так, если человек не получил никакого ответа на вакансию, однако заинтересован в работе, нужно напомнить о себе и попросить, чтобы сориентировали по следующим этапам отбора кандидатов.