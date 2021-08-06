Ляшко ответил, почему в Украине не вакцинируют подростков от COVID-19

Почему еще не началась вакцинация от коронавируса подростков до 18 лет, рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Украина 24.

"Сейчас есть вакцина в Украине, разрешена для вакцинации подростков с 12 лет — это Pfizer, внесены изменения в инструкцию, она разрешена к использованию. В то же время мы пока не планируем массовую кампанию вакцинации детей до 18 лет. Поскольку у нас еще не тот показатель вакцинации взрослого населения, в частности среди групп риска, чтобы мы переключались на детскую категорию", — сказал он.

Ляшко объяснил, что сейчас в приоритете люди, для которых болезнь является более опасной.