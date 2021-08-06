Израиль отвечает огнем на запуски ракет из Ливана

Израильские военные после запуска ракет с территории Ливана приступили к ответным ударам по местам, откуда велся огонь, сообщает Интерфакс.

"В ответ на более чем десяток ракет, только что запущенных по Израилю из Ливана, мы в настоящий момент наносим удары по стартовым позициям (ракет) в Ливане", - отмечается в сообщении.

"Мы не позволим, чтобы атаки на израильских граждан остались без ответа", - говорится в нем.

В свою очередь издание "Джерузалем пост" отмечает, что военные вели огонь из артиллерийских орудий.

Данные о пострадавших в результате ракетного обстрела пока не поступали.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 20 ракет выпущены по Израилю в пятницу из южных районов Ливана. Израильская армия сообщала в своем твиттер-аккаунте, что большинство ракет перехвачены системой ПВО.

Западные СМИ в свою очередь указывают, что ливанское движение "Хезболла" взяло ответственность за ракетный обстрел Израиля близ границы с Ливаном.

Запуски ракет с территории Ливана в сторону Израиля начались в среду. Тогда в направлении Голанских высот, часть которых контролируется Израилем, были выпущены три ракеты. В ответ на это ВВС Израиля нанесли удары по югу Ливана.