Креминь предложил недовольным украинизацией уезжать из страны

Языковой омбудсмен Тарас Креминь предложил всем недовольным языковым законом уезжать в другие страны﻿. Об этом он заявил в эфире "Четвертого канала", сообщает Деловая столица.

Поводом для такого заявления стали слова известного врача и телеведущего Евгения Комаровского, который раскритковал языковой закон и сказал: "Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим".

"Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государства, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения. Поэтому кого не устраивает уполномоченный, закон о языке, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это всё перед своей отправкой в другие страны, где вы будете чувствовать себя спокойными" , — предложил Креминь.

Омбудсмен заявил, что в Украине нельзя осуществлять образовательную, профессиональную, общественную деятельность на русском языке.

"Уважайте украинский народ, который веками боролся за свою независимость и продолжает бороться на фронте с русскими на Востоке нашей страны" , – подытожил Креминь.

Напомним, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и считают, что это территория России, переезжать на легитимную территорию Российской Федерации.