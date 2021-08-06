Украинские отели будут отмечать "знаком безопасности"

Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала против COVІD–19 в ближайшее время. Отелям, чей персонал полностью вакцинирован, будет предоставлен "знак безопасности". Об этом заявила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, сообщает Интерфакс-Украина.

"Для организации вакцинации уполномоченным лицом отеля должна быть предоставлена в ГАРТ информация (месторасположение отеля, количество сотрудников на вакцинацию, контактное лицо). Эту информацию мы будем передавать Минздраву для обеспечения приоритетной вакцинации туротрасли", - сообщила Олеськив.

Глава ГАРТ отметила, что после вакцинации всего персонала отеля, им будет предоставлено подтверждение в виде наклейки "Знак безопасности", а данные об этом будут внесены в список отелей ГАРТ, персонал которых полностью вакцинирован.