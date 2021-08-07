Из Киева в Одессу запускают поезд класса "люкс"
Укрзализныця запускает новый поезд повышенного комфорта №287, который будет ехать по популярному курортному маршруту Киев-Одесса, сообщает РБК-Украина.
Известно, что новый состав будет доступен для заказа билетов с 9 августа. Поезд будет отправляться через день по нечетным числам до конца лета: из Киева - в 00:55, а обратно из Одессы - в 13:33. При этом, 21 августа 2021 года поезд не будет курсировать "по техническим причинам".
В каждом купе поезда предусмотрен рукомойник, также в вагоне есть пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка. Места будут продаваться по принципу СВ, то есть - два человека в купе.
Судя по информации на сайте УЗ, это люксовый вагон и цена на одного человека равняется 806,98 гривен. Кстати, СВ в поезде Киев-Измаил, например, стоит около 1350 гривен.
Отмечается, что сама поездка из столицы до Одессы длиться 9 часов 38 минут. Однако новые вагоны - на самом деле... старые, которые должны курсировать на международных сообщениях. На это обратил внимание популярный блогер Олег Васильев в своем Facebook.
"Пока международное сообщение по железной дороге не имеет широких масштабов, Укрзализныця нашла применение вагонам габарита РИЦ. "Пассажирская компания" сформировала из этих вагонов целый поезд", - пишет он.
"Я так понимаю, что дефицит качественного подвижного состава на УЗ чувствуется существенно, поэтому в работу пошли вагоны международного формата", - добавил блогер.
Автор: Людмила Жукова