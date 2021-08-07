Из Киева в Одессу запускают поезд класса "люкс"

Укрзализныця запускает новый поезд повышенного комфорта №287, который будет ехать по популярному курортному маршруту Киев-Одесса, сообщает РБК-Украина.

Известно, что новый состав будет доступен для заказа билетов с 9 августа. Поезд будет отправляться через день по нечетным числам до конца лета: из Киева - в 00:55, а обратно из Одессы - в 13:33. При этом, 21 августа 2021 года поезд не будет курсировать "по техническим причинам".

В каждом купе поезда предусмотрен рукомойник, также в вагоне есть пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка. Места будут продаваться по принципу СВ, то есть - два человека в купе.

Как выглядит купе в элитном вагоне (фото: t.me/joinchat)

Судя по информации на сайте УЗ, это люксовый вагон и цена на одного человека равняется 806,98 гривен.﻿ Кстати, СВ в поезде Киев-Измаил, например, стоит около 1350 гривен.

Скриншот с сайта Укрзализныци

Отмечается, что сама поездка из столицы до Одессы длиться 9 часов 38 минут. Однако новые вагоны - на самом деле... старые, которые должны курсировать на международных сообщениях. На это обратил внимание популярный блогер Олег Васильев в своем Facebook.

"Пока международное сообщение по железной дороге не имеет широких масштабов, Укрзализныця нашла применение вагонам габарита РИЦ. "Пассажирская компания" сформировала из этих вагонов целый поезд" , - пишет он.

"Я так понимаю, что дефицит качественного подвижного состава на УЗ чувствуется существенно, поэтому в работу пошли вагоны международного формата" , - добавил блогер.

Автор: Людмила Жукова