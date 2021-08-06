В Украине можно будет рассчитываться криптовалютами – Минцифры

Замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков заявил, что украинцы смогут легально рассчитываться криптовалютами. Также владельцы криптоактивов смогут легально обменять их или задекларировать, сообщает Минфин.

"Владельцы криптовалют получат ряд преимуществ. Благодаря тому, что появится законодательное регулирование этой сферы, они, как минимум, смогут защитить свое состояние в виртуальных активах, если что-то случится" , – сказал замминистра в интервью.

Также ожидается, что появится целый рынок посреднических услуг для оплаты товаров криптовалютами, их хранения, обмена. Как отметил Борняков, это может расширить возможности их использования.

Он добавил, что случаи мошенничества встречаются и в классической экономике с фиатными деньгами, поэтому не стоит думать, что ситуации связанные с мошенничеством – проблема исключительно криптоактивов.