В столице начал работу форум экспертов Крымской платформы

Крымская платформа предусматривает наработки стратегического видения по деоккупации Крыма и консолидации международных ресурсов для освобождения полуострова. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщает Укринформ.

В частности, очерчивая задачи Крымской платформы, Джапаров заметила:

"Это стратегическое видение. Оно у нас появилось, когда мы приняли как государство стратегию деоккупации, реинтеграции Крыма. Теперь наши усилия вокруг консолидации международных ресурсов, международного внимания и национального внимания, и мы искренне верим, что только такой подход может привести к синергии".

Первый заместитель министра сообщила, что на саммит Крымской платформы будет делегировано человека, который озвучит идеи экспертной сети. Также на саммите слово будут иметь представители гражданского общества, подчеркнула она.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что участие в инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа подтвердили уже 32 страны.

Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответов растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.