В столице начал работу форум экспертов Крымской платформы

В столице начал работу форум экспертов Крымской платформы

Крымская платформа предусматривает наработки стратегического видения по деоккупации Крыма и консолидации международных ресурсов для освобождения полуострова. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщает Укринформ.

В частности, очерчивая задачи Крымской платформы, Джапаров заметила:

"Это стратегическое видение. Оно у нас появилось, когда мы приняли как государство стратегию деоккупации, реинтеграции Крыма. Теперь наши усилия вокруг консолидации международных ресурсов, международного внимания и национального внимания, и мы искренне верим, что только такой подход может привести к синергии".

Первый заместитель министра сообщила, что на саммит Крымской платформы будет делегировано человека, который озвучит идеи экспертной сети. Также на саммите слово будут иметь представители гражданского общества, подчеркнула она.

1628240757-1711.jpeg

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что участие в инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа подтвердили уже 32 страны.

Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответов растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics