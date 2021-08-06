В МОЗ сообщили, когда появляется самая высокая защита от COVID-19

В МОЗ пояснили, когда достигается самый высокий уровень защиты от коронавируса. Это связано с вакцинацией, сообщает Слово и дело.

Полный курс вакцинации является ключом к защите от всех штаммов COVID-19, включая Дельта, заявили в Минздраве.

Самый высокий уровень защиты достигается (от 7 до 14 дней) после последней дозы вакцины.

Вместе с тем, Европейское агентство по лекарственным средствам и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендуют всем гражданам соблюдать правила безопасности и продолжать носить маски, сохранять социальную дистанцию, несмотря на полный курс вакцинации.