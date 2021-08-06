Зеленский подписал закон о запрете продавать лекарства детям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в ст.21 закона "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается на сайте Верховной Рады на карточке соответствующего законопроекта №5122, одобренного парламентом 15 июля 341 голосом, закон возвращен с подписью президента 6 августа.

В пояснительной записке к закону отмечается, что "в детском возрасте еще нет полного осознания имеющихся рисков от неправильного употребления того или иного лекарственного средства" .

Кроме того, со ссылкой на слова медицинских работников отмечается, что "за последние месяцы в Украине развилась тенденция суицидальных наклонностей среди молодежи".

"И если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, то сейчас они понимают, что делают. Это подтверждают недавние случаи… И если доступ детей к "всемирной паутине" проконтролировать достаточно трудно, а в отдельных случаях вообще нереально, то ограничить свободный доступ несовершеннолетних к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, государству под силу", - говорится в документе.