Задержан экс-чиновник УЗ, подозреваемый в присвоении более 1 млн гривен
СБУ задержала бывшего руководителя производственного подразделения АО "Укрзализныця". Чиновник подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.
Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался от органов досудебного расследования.
Правоохранители задержали экс-чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве.
К противоправной деятельности он привлек представителей аффилированной коммерческой структуры. Согласно заключенному договору подрядчики должны обслуживать машинные комплексы, предназначенные для реконструкции железнодорожных путей.
Однако участники сделки фактически не проводили соответствующих работ, а средства вывели в тень, отметили в СБУ.
Соучастнику задержанного и руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрениях по:
- ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)
- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Обвинительные материалы направлены в суд. В отношении задержанного участника сделки решается вопрос об избрании меры пресечения.