Задержан экс-чиновник УЗ, подозреваемый в присвоении более 1 млн гривен

СБУ задержала бывшего руководителя производственного подразделения АО "Укрзализныця". Чиновник подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался от органов досудебного расследования.

Правоохранители задержали экс-чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве.

К противоправной деятельности он привлек представителей аффилированной коммерческой структуры. Согласно заключенному договору подрядчики должны обслуживать машинные комплексы, предназначенные для реконструкции железнодорожных путей.

Однако участники сделки фактически не проводили соответствующих работ, а средства вывели в тень, отметили в СБУ.

Соучастнику задержанного и руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрениях по:

ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

фото СБУ

Обвинительные материалы направлены в суд. В отношении задержанного участника сделки решается вопрос об избрании меры пресечения.