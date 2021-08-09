Платья в пол и "дедушкин" свитер: тренды осени 2021
Пока еще жарко везде, но осень не за горами. И надо уже сейчас подумать, что купить, чтобы подготовленно войти в новый сезон, сообщает РБК-Украина.
Стилист Анна Мишаевна рассказала в Instagram, что будет в тренде осенью 2021 и какие вещи стоит добавить в свой гардероб.
Тренды осени 2021:
Дедушкин свитер, это когда большой свитер с рисунком, который бы надел ваш дед. Ну и в целом вязанные вещи, ручная вязка, вязанный трикотаж с полоску, в цвете, крупная вязка с дырками, сложные вязки. Дорогие рукодельницы, доставайте свои спицы и вяжите много всего. Свитера, бадлоны, платья, юбки, сумки и тд. Пришло ваше время.
Вторым глобальным трендом можно смело назвать пальто-оверсайз, пончо, кейпы и стеганые куртки-одеяла, в которые, словно в кокон, можно спрятаться от реальности. Яркие цвета в пальто.
Стеганые вещи. Платья, юбки, верхняя одежда, сумки, кепки, и вообще все что найдете из стеганки можно смело брать.Трикотажные лаконичные платья в пол.
Платья в пол а-ля барышни-крестьянки. С ярусами, с рюшами, в цветочек и тд.
Джинсовые юбки в пол.
Черный брючный костюм. Беспроигрышный вариант для всех, и не важно какой у вас гардероб. Всегда пригодится.
Огромные рукава, плечи, очень пышные рукава.
Автор: Марина Настевич