Платья в пол и "дедушкин" свитер: тренды осени 2021

Пока еще жарко везде, но осень не за горами. И надо уже сейчас подумать, что купить, чтобы подготовленно войти в новый сезон, сообщает РБК-Украина.

Стилист Анна Мишаевна рассказала в Instagram, что будет в тренде осенью 2021 и какие вещи стоит добавить в свой гардероб.

Тренды осени 2021:

Дедушкин свитер, это когда большой свитер с рисунком, который бы надел ваш дед. Ну и в целом вязанные вещи, ручная вязка, вязанный трикотаж с полоску, в цвете, крупная вязка с дырками, сложные вязки. Дорогие рукодельницы, доставайте свои спицы и вяжите много всего. Свитера, бадлоны, платья, юбки, сумки и тд. Пришло ваше время.

instagram.com/anna_mishaevna

Вторым глобальным трендом можно смело назвать пальто-оверсайз, пончо, кейпы и стеганые куртки-одеяла, в которые, словно в кокон, можно спрятаться от реальности. Яркие цвета в пальто.

instagram.com/anna_mishaevna

Стеганые вещи. Платья, юбки, верхняя одежда, сумки, кепки, и вообще все что найдете из стеганки можно смело брать.Трикотажные лаконичные платья в пол.

instagram.com/anna_mishaevna

Платья в пол а-ля барышни-крестьянки. С ярусами, с рюшами, в цветочек и тд.

instagram.com/anna_mishaevna

Джинсовые юбки в пол.

instagram.com/anna_mishaevna

Черный брючный костюм. Беспроигрышный вариант для всех, и не важно какой у вас гардероб. Всегда пригодится.

instagram.com/anna_mishaevna

Огромные рукава, плечи, очень пышные рукава.

instagram.com/anna_mishaevna

Автор: Марина Настевич