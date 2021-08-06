Венедиктова предположила, что прокуратура подаст апелляцию по делу Чауса

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова допускает, что прокуратура подаст апелляцию на решение о круглосуточном домашнем аресте бывшего судьи Николая Чауса, сообщает РБК-Украина.

Также она считает, что решение суда обжалует сторона защиты Чауса.

"У меня такое ощущение, что будут апелляции и от прокуроров САП и от адвокатов Чауса" , - отметила Венедиктова.

По ее словам, дело Чауса - это пример координации и сотрудничества разных правоохранительных органов.

По мнению генпрокурора, общество "слишком эмоционально " восприняло это дело.

Также Венедиктова заявила, что не знает, кто похитил Чауса из Молдовы.

"Я не состою в группе прокуроров по этому делу. Передо мной не отчитываются" , - подчеркнула она.

Напомним, решение о круглосуточном домашнем аресте для Чауса принял Высший антикоррупционный суд 4 августа.

В начале апреля Чауса якобы похитили в Кишиневе после того, как он не смог там получить политическое убежище. С того времени никто не знал, где находится Чаус, но была информация, что его вывезли на территорию Украины.

В прошлую пятницу Чаус нашелся в селе в Винницкой области. После чего его забрали сотрудники СБУ.

Олег Черныш