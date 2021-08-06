Мусор и запах в доме: 3 вещи, чтобы освежить ведро

Даже если вы выносите мусор регулярно, куски и пятна могут накапливаться в вашем мусорном ведре, вызывая неприятный запах. Не забывайте раз в неделю делать глубокую чистку мусорного ведра, сообщает WomanEL.

Как избавиться от неприятного запаха мусора, Фото: unsplash.com

Но что делать до этого? Как освежить ведро? Чтобы решить эту проблему читайте инструкцию далее.

Распылите эфирные масла

Смочив ватный шарик в нескольких каплях эфирного масла и бросив его в мусор, вы оставите своего рода ароматное и пухлое небольшое облачко. Оно поможет сохранить приятный запах внутри и вокруг вашего мусорного ведра. Лучше всего использовать масло лемонграсса, масло чайного дерева, масло цитрусовых или масло мяты.

Посыпьте пищевой содой

Пищевая сода – суперсредство от большинства домашних проблем. Если вы не можете очищать ведро каждый день, посыпьте его дно пищевой содой. Вы можете добавить ложку ванильного экстракта в пищевую соду, чтобы придать ей свежий сладкий запах. Это помогает поглощать запахи. Это также убережет от мусора таких насекомых, как тараканы и муравьи.

Сделайте собственные фильтры запаха

Вы можете приготовить таблетки, поглощающие запах, используя пищевую соду, соль Эпсома, эфирные масла и воду. Смешайте их, заморозьте в силиконовых лотках и, когда они затвердеют, бросьте в ведро. Вы также можете использовать кофейный фильтр, активированный уголь и наполнитель для кошачьего туалета, чтобы поглощать запахи из мусорного ведра.