Под зданием суда, где выбирают меру пресечения Прохничу, скандалят активисты

Сторонники экс-президента Петра Порошенко устроили скандал в Печерском райсуде, где сегодня выбирают меру пресечения Владимиру Прохничу, который пришел с гранатой в Кабмин.

По данным СМИ, бывший командир батальйона "Айдар" Игорь Лапин требует вызвать судебного распорядителя, ведь его не пускают в здание суда, как и других сослуживцев Прохнича по "Айдару".

Напомним, ранее Лапин сообщал, что ветеран АТО Прохнич угрожал взорвать гранату в здании Кабмина, поскольку Ирпенский горсовет выделил обещанный участок земли не ветеранам АТО, а под строительство храма Украинской православной церкви Московского патриархата.