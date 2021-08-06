Зеленский подписал закон о переведении госуслуг в электронную форму

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг" №1689-IX, который парламент принял 15 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается на сайте главы государства в пятницу, начиная с 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг воспользовалось более 570 тыс. граждан Украины. В связи с этим возникла необходимость урегулирования вопросов, связанных с предоставлением таких услуг, на законодательном уровне.

Закон, который подписал президент, вводит новые термины, как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", а также другие термины, связанные с предоставлением или получением электронных публичных услуг.

Документ также определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования. В течение этого времени Кабинет министров должен утвердить план мер по переводу публичных услуг в электронную форму