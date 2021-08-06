Скандальная писательница призвала переименовать русский язык
Писательница Лариса Ницой, которая ранее уже не раз попадала в скандалы с наездами на русскоговорящих граждан Украины, призвала переименовать русский язык в "московский", сообщает Страна.ua.
Ницой рассказала, что сама называет русский язык московским. По ее мнению, исторически Россия называлась Московия. Поэтому и язык должен носить соответствующее название.
"Потому что "русский язык" - это наше название, у нас стыренное", - сказала Лариса Ницой.
По мнению скандальной писательницы, в Украине на русском языке говорят
"просто по привычке".
Напомним, также Ницой заявила, что закон об украинизации -
"волшебный пендель" для украинцев, которые говорят на русском. По ее мнению, он станет стимулом для них переходить на государственный язык.