Скандальная писательница призвала переименовать русский язык

Писательница Лариса Ницой, которая ранее уже не раз попадала в скандалы с наездами на русскоговорящих граждан Украины, призвала переименовать русский язык в "московский", сообщает Страна.ua.

Ницой рассказала, что сама называет русский язык московским. По ее мнению, исторически Россия называлась Московия. Поэтому и язык должен носить соответствующее название.

"Потому что "русский язык" - это наше название, у нас стыренное" , - сказала Лариса Ницой.

По мнению скандальной писательницы, в Украине на русском языке говорят "просто по привычке".