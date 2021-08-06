Козырь Зеленского: зачем Ермак ездил в Вашингтон

Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон, в ходе которого они встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном, конгрессменами из украинского кокуса, и представителями экспертной среды прошел, на первый взгляд, довольно формально и не слишком интересно, сообщает Depo.ua.

Ну, поговорили о "стратегическом партнерстве" , "сотрудничестве в сфере безопасности и военно-технической сферах" , "противодействии российской агрессии" и "осуществлении реформ в Украине" — и все.

Двухминутный выход Блинкена с Кулебой к прессе состоял из таких максимально общих фраз, что сводило челюсти. Интерес могла вызвать разве что сентенция Кулебы о том, что Украина является "оплотом демократии в Центральной и Восточной Европе" , во время которой Блинкен, который до этого энергичными кивками поддерживал все утверждения коллеги, решительно уставился в землю. Но это подробности.

Впрочем, есть во всей этой истории один действительно интересный момент. Который заключается в том, что еще 16 июля спикер Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что не только дата, но и программа визита Зеленского в США уже согласованы и будут озвучены "в ближайшее время" . В свою очередь официальной объявленной целью вчерашнего вояжа Кулебы и Ермака было "обсуждение содержательного наполнения визита" Зеленского в США.

Существование официально утвержденной программы визита как минимум за три недели до обсуждения его "содержательного наполнения", выглядит достаточно интересным. Ведь до сих пор неоднократно появлялась информация о том, что подготовка к визиту завершается.

Например, еще в июле было известно, что во время визита запланировано подписать три двусторонних соглашения — в сфере оборонного партнерства, оборонных исследований и разработок, а также в космической отрасли. Эти соглашения готовятся не первый месяц, они неоднократно обсуждались с дипломатами США и фактически готовы к подписанию.

Логично предположить, что похожей является ситуация и в других сферах двусторонних отношений между Киевом и Вашингтоном. Где даже если и возникают проблемы с договоренностями, они могут быть решены специалистами в рабочем порядке.

И вот при таких условиях в США с целью "согласования визита" вдруг едет даже не сам министр иностранных дел, а глава президентского офиса — в Украине, как известно, фигура политическая, а не административная.

Из-за нехватки достоверной информации нам придется ограничиваться только предположениями. И касаются они, естественно, непубличной стороны дипломатии. В частности, того факта, что Зеленский едет в Вашингтон с одним-единственным мощным козырем.

С возможностью более или менее откровенно обвинить администрацию Байдена в "измене" интересов как Украины, так и США в вопросе "Северного потока-2". И поскольку из-за этого вопроса у действующего президента США сложилась непростая ситуация как с республиканской оппозицией в Конгрессе, так и с частью однопартийцев, от тональности заявлений президента Украины может в определенной степени, зависеть будущая позиция администрации президента США.

На Банковой это понимают и поэтому, вероятно, начали переговоры о размере компенсации за отказ от педалирования темы "Северного потока-2" во время визита Зеленского. Это один из немногих вопросов, ради которого в Вашингтон должен лететь именно ближайший соратник украинского президента.

Какой может быть форма возможной компенсации — пока неизвестно. Но хочется надеяться, что в процессе переговоров на эту крайне чувствительную для администрации Байдена тему Ермак проявит больше дипломатического таланта, чем во время коммуникации с представителями администрации Трампа. Ведь именно неудачная позиция соратника Зеленского в его контактах с Рудольфом Джулиани в свое время стала одной из причин немалых международных потерь для Украины.

Тарас Паньо