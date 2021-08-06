Украина собрала 32,2 миллиона тонн зерновых нового урожая

Во всех областях Украины проходит уборка ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 7,4 млн га. Уже намолочено более 32,2 млн тонн (+8 млн тонн за неделю) зерна нового урожая.

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, всего намолочено:

пшеницы - 5,1 млн га (72% к прогнозу)

ячменя - почти 2 млн га (79% к прогнозу;

гороха - 208 тыс. га (86% к прогнозу).

Лидерами по сбору урожая являются Херсонская и Николаевская области, которые полностью завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса.

Лидерами по урожайности зерновых являются сельхозпроизводители Хмельницкой и Волынской областей, которые собрали соответственно 14% и 32% площадей при урожайности 60,6 ц/га. И 60,5 ц/га.