Украина собрала 32,2 миллиона тонн зерновых нового урожая
Во всех областях Украины проходит уборка ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 7,4 млн га. Уже намолочено более 32,2 млн тонн (+8 млн тонн за неделю) зерна нового урожая.
Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, всего намолочено:
- пшеницы - 5,1 млн га (72% к прогнозу)
- ячменя - почти 2 млн га (79% к прогнозу;
- гороха - 208 тыс. га (86% к прогнозу).
Лидерами по сбору урожая являются Херсонская и Николаевская области, которые полностью завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса.
Лидерами по урожайности зерновых являются сельхозпроизводители Хмельницкой и Волынской областей, которые собрали соответственно 14% и 32% площадей при урожайности 60,6 ц/га. И 60,5 ц/га.