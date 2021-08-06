Теневой рынок: сколько в Украине нелегального бензина

Доля нелегального бизнеса на рынке розничной торговли топливом в Украине постоянно растет. Потери бюджета от нелегальной деятельности на рынке ежегодно составляют около 20 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

По данным компаний, в 2020 году доля нелегального рынка бензина в Украине составляла 25%, дизельного топлива - 19%, а автогаза - 34%.

"Поскольку практически половину стоимости горючего сейчас составляют налоги, то потери бюджета от деятельности нечестных участников рынка ежегодно составляют около 20 млрд гривен ", - утверждают предприниматели.

Госуполномоченные Комитета предложили в будущем разработать создание и обеспечение функционирования системы глобального мониторинга рынка розничной торговли топливом.

В итоге стороны договорились разработать конкретные предложения, в том числе по разработке системы мониторинга и продолжить диалог в начале осени.