Теневой рынок: сколько в Украине нелегального бензина
Доля нелегального бизнеса на рынке розничной торговли топливом в Украине постоянно растет. Потери бюджета от нелегальной деятельности на рынке ежегодно составляют около 20 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.
По данным компаний, в 2020 году доля нелегального рынка бензина в Украине составляла 25%, дизельного топлива - 19%, а автогаза - 34%.
"Поскольку практически половину стоимости горючего сейчас составляют налоги, то потери бюджета от деятельности нечестных участников рынка ежегодно составляют около 20 млрд гривен", - утверждают предприниматели.
Госуполномоченные Комитета предложили в будущем разработать создание и обеспечение функционирования системы глобального мониторинга рынка розничной торговли топливом.
В итоге стороны договорились разработать конкретные предложения, в том числе по разработке системы мониторинга и продолжить диалог в начале осени.