Германию накрывает новая волна COVID-19

Новая волна COVID-19 накрывает Германию несмотря на увеличение числа вакцинированных граждан. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха в пятницу, 6 августа, сообщает Корреспондент.

За прошлый месяц количество новых заражений в стране выросло в четыре раза. Накануне в Германии подтвердили 3448 новых случаев, недельный показатель на 100 тысяч населения достиг 20,4, тогда как месяц назад он составлял 4,9.

При этом интенсивная заболеваемость фиксируется в возрастной группе 15-34 лет. Меньше болеют люди в возрасте 55+.

Институт оценивает эффективность вакцинации примерно на уровне 88% для людей в возрастной категории от 18 до 59 лет и примерно в 87% для группы более 60 лет. На данный момент в Германии полностью иммунизированы более 54% населения, по крайней мере одну дозу вакцины получили более 62%.