Экс-соперник Ломаченко назвал победителя боя Усик – Джошуа

Британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) имеет преимущество над Александром Усиком (18-0, 13 КО) и докажет это в поединке 25 сентября. Минусом украинца является то, что он не природный супертяж, сообщает Обозреватель.

Такое мнение в интервью Mirror Fighting выразил экс-соперник Василия Ломаченко Люк Кэмпбелл. По словам британского боксера, Усик обладает невероятными навыками, но уступает сопернику в мощи.

Люк Кэмпбелл (справа) перед боем с Ломаченко. Источник: Boxing Scene

Сравнительная характеристика Усика и Джошуа. Источник: The Sun

"Я думаю, что это большой бой, ведь Усик – невероятный талант. Его техника и боксерский IQ, безусловно, на высоте, но супертяж ли он? Я не думаю, что это так, если честно, именно здесь у Джошуа есть преимущество. У Джошуа быстрые руки, и он большой и сильный супертяж, поэтому, если он проявит свои сильные стороны, думаю, он выиграет бой" , – сказал Кэмпбелл.

Постер боя Усик – Джошуа. Источник: Telegram-канал Александра Усика

Напомним, бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Изначально Джошуа должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

Ставки на бой Усик – Джошуа.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

Энтони Джошуа находится в отличной форме. Источник: Instagram Энтони Джошуа

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.