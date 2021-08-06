Украинские порты сократили перевалку зерна почти на четверть

Операторы в морских портах Украины в январе-июле 2021 г. обработали 76,5 млн т грузов, что на 15,2 млн т или на 16,6% меньше, чем за аналогичной период прошлого года, сообщает AgroPortal.

Об этом сообщает ГП «Администрация морских портов Украины».

Наибольшие объемы перевалки пришлись на руду и зерновые грузы: 21,7 млн т (-18,2%) и 20 млн т (-24%) соответственно.

Также за 7 месяцев этого года было обработано 587 837 TEU контейнеров, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

За отчетный период только порты Измаил и Усть-Дунайск превышают показатели прошлого года на 8,1% и 68,8% соответственно.