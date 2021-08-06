В Хмельницкой области ураган повредил одно из семи чудес Украины

Хмельницкая область вечером 5 августа оказалась в эпицентре урагана. Деревья вырывало с корнем, пострадала и Каменецкая крепость, сообщает Украина 24.

Утром 6 августа погода﻿ над Каменец-Подольским была дождевой, но к счастью, без ветра. А вот ночной ураган наделал беды. Шквальный ветер местами достигал 20 м/с. Поломало все деревья в парке, наломало дров и в центре, водой вымыло мостовую.

"Вследствие непогоды на территории района было повалено более сотни деревьев. Сорваны крыши с пяти домов и частных сооружений. Также повреждена крыша на южных воротах Каменец-Подольской крепости", — рассказал спикер главного управления ГСЧС в Хмельницкой области Виталий Гричанюк.

Пострадало одно из семи чудес Украины — Каменец-Подольская оборонная крепость XI века. Ее брали штурмом, жгли, но только сейчас ее повредила непогода. Ветер снес крышу, покрытие упало на соседнее здание музея крепости и все разрушило. Ветер разносил деревянные балки и черепицу на 25 метров. Сейчас музей накрыли пленкой, чтобы сохранить экспонаты. Восстановить купол башни будет непросто.