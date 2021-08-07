Врач назвала продукты, которые "убивают" поджелудочную железу

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о продуктах, которые крайне негативно влияют на здоровье поджелудочной железы. Доктор отметила, что орган плохо переносит чрезмерное количество высококалорийных и сахаросодержащих продуктов, сообщает Clutch.

Павлова заметила, что "употребление большого количества сладкой или калорийной пищи приводит к гибели клеток поджелудочной железы".

Эндокринолог пояснила связь здоровья поджелудочный железы и употребления вышеописанных продуктов – включение их в меню провоцирует рост жировой ткани в организме. Такое увеличение жировой массы сопряжено с развитием системного воспаления с оксидативным стрессом. Данный процесс, в свою очередь, затрагивает клетки поджелудочной, содействует нарушениям в производстве инсулина, возникновению инсулинорезистентности.

Также эндокринолог дала ряд ценных рекомендаций для поддержания здоровья железы: умеренные порции и паузы между приемами пищи – не менее 3 часов и не более 5 часов.