Гетманцев хочет знать о доходах всех украинцев за границей

По результатам 2022 года правительство Украины будет знать обо всех доходах украинских налоговых резидентов, находящихся за рубежом.﻿ Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев, сообщает Деловая столица.

"При разработке законопроекта о налоговой амнистии мы использовали пример Аргентины, которая вывела из тени $117 млрд и пример Индонезии, которая вывела больше $350 млрд. Амнистии в этих странах проводились в то время, когда мы проводим ее в Украине — перед запуском автоматического международного обмена налоговой информацией" , — отметил Гетманцев.

"По результатам 2022г. мы будем знать обо всех доходах украинских налоговых резидентов, находящихся за рубежом" , — подчеркнул Гетманцев.

Гетманцев также напомнил, что Кабинет министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые вводят налоговую амнистию для украинцев. Первый закон позволяет добровольно задекларировать свои активы, а второй — освобождает от ответственности.