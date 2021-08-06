Украина в пять раз нарастила импорт газа из ЕС

Почти 498 млн куб. м – такой объем транспортировки газа из ЕС в Украину за июль. Это рекордный показатель с начала года, а по сравнению с июнем он вырос в 5,5 раза. В свою очередь экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы в прошлом месяце составил 54,38 млн куб. м, сообщает UBR.

В сообщении пресс-службы Оператора ГТС Украины указано, что 93% объема газа было импортировано виртуальным реверсом из Венгрии и Польши.

Остается открытым вопрос о создании виртуальной точки со Словакией. Оператор ГТС Украины создал рабочую группу по данному вопросу с Секретариатом Энергетического сообщества.

Со слов гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, смысл виртуальных точек – не в экономии, а в расширении возможностей для импорта газа.

"Если раньше нам нужно было физически вывести газ для транзита, а затем в ограниченных объемах качать назад, то сейчас все значительно проще. Фактически мы можем импортировать газ в объемах транзита с помощью виртуального реверса. Это сняло многие вопросы, много технических и физических ограничений " , – сказал он.

Он отметил, что отчасти успех закачки в хранилища 2020 года состоялся благодаря виртуальным точкам. Большую часть газа Украина импортировала через виртуальный реверс, поэтому крайне важно сохранение транзита газа через Украину и после 2024-го.