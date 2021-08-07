Гороскоп на 7 августа: что ждет все знаки Зодиака

В субботу, 7 августа 2021 года, звезды советуют творчески подходить к решению любого вопроса, сообщает УНИАН.

Овен

В этот день Овну астрологи советуют брать инициативу в своих руки, и тогда у этого знака Зодиака все получится.

Телец

Формула "работа не волк" станет завтра временным девизом Тельца. Звезды гороскопа советуют ему посвятить этот день себе и своим близким.

Близнецы

Сегодня любое дело, за которое Близнецы возьмутся, они смогут продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки.

Рак

У Раков 7 августа будет ленивый день, ведь астрологи советуют им не браться даже за мелкие дела, они будут обречены на провал.

Лев

В этот день деловая активность, хватка и острый ум Льва будут на высоте, помогая ему решать самые сложные задачи.

Дева

Сегодня Дева должна заниматься только своими делами и постараться не приходить другим на помощь.

Весы

Весы в этот день станут генераторами важных идей, которые буквально будут фонтанировать.

Скорпион

Сегодня голова Скорпиона обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, в первую очередь - связанные с работой.

Стрелец

Стрельцу в субботу, 7 августа, повезет: ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит.

Козерог

Завтра Козерог может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник – в зависимости от того, кем вы ему приходитесь.

Водолей

Водолею 7 августа противопоказана любая активная деятельность – кроме той, которой он захочет заняться не для результата, а для души.

Рыбы

Рыбы в этот день способны добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у них возникнет.