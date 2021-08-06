Санкции лишили Белоруссию IQOS

Из-за санкций, введенных против Белоруссии, местные потребители лишились возможности приобрести IQOS, следует из заявлений главного финансового директора компании Philip Morris Эммануэля Бабо во время презентации результатов компании за второй квартал, сообщает Лента.Ру.

"Обратите внимание, что из-за недавних международных санкций IQOS перестали быть доступными для продаж в Белоруссии, где мы во втором квартале достигли доли продаж в Минске почти в семь процентов" , — сказал Бабо.

Судя по отчету компании, продажи прекратились начиная с 1 июля. Официальным импортером систем нагревания IQOS в стране выступала компания «Энерго-ОИЛ» бизнесмена Алексея Олексина, который стал фигурантом черного списка Евросоюза в июне.

Тогда Брюссель ввел санкции против ряда лиц, под ограничения попал в том числе и российский олигарх, владелец финансовой группы «Сафмар» и нефтяной компании «Русснефть» Михаил Гуцериев. В ЕС объясняли свое решение необходимость дать ответ на нарушения прав человека в стране.