В Турции ликвидировали большинство лесных пожаров

По состоянию на пятницу, 6 августа, в Турции ликвидировали 196 очагов лесных пожаров. Но в пяти провинциях – Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли – горят еще 12 очагов, сообщает Сегодня.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения пожаров. Одна из рассматриваемых специалистами версий – намеренный поджог. На данном этапе эксперты указывают на климатические изменения и рост температур – по их мнению это одна из возможных причин возгораний.

Лесные пожары в Турции начались 10 дней назад. Они уничтожили лесные массивы и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары привели к гибели восьми человек. По меньшей мере, 770 жителей пострадали. Власти эвакуировали целые села.

О том, что пожары в Турции – не природное явление, а дело рук человека, подозревают уже несколько дней. Задержали нескольких подозреваемых в поджогах лесов. Одного из вероятных злоумышленников заметили местные во время разведения огня – люди едва не совершили самосуд. Сейчас подозреваемые под стражей.