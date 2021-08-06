Экзамен по украинскому языку для чиновников обновили

Для тех, кто сдает экзамен на уровень владения государственным языком в контексте выполнения должностных обязанностей, в правила его проведения вносятся изменения, сообщает УНИАН.

Об этом во время пресс-конференции рассказала член Национальной комиссии по стандартам государственного языка Ольга Шевчук-Клюжева.

Она отметила, что 4 августа на своем заседании правительство приняло несколько решений о проведении экзаменов на определение уровня владения государственным языком.

Этапы сдачи экзамена на определение уровня владения государственным языком будут сохраняться, рассказала член комиссии. В то же время со следующей недели будет меняться, в частности, процедура открытия регистрации на экзамен.

"В ближайшее время будет скорректирована стратегия открытия дополнительных мест на регистрацию. И это теперь не будет происходить одномоментно, несколько раз в неделю, как это было предварительно" , - сказала Шевчук-Клюжева.

Она привела пример, что 3 августа в 08:30 во время открытия регистрации в системе находилось более 2,5 тыс. людей, которые пытались зарегистрироваться на экзамен, что существенно усложняет нормальную работу сервера.

"Теперь открытие будет происходить постоянно" , - добавила член Комиссии.

Кроме того, должна измениться длительность проведения экзамена для лиц, которые обязаны владеть и подтверждать уровень владения государственным языком для выполнения должностных обязанностей.

"Теперь экзамен продлится 30 минут. Понятно, что это влияет на структуру экзаменационной работы, поэтому Комиссия трансформировала письменный блок экзаменационной работы и оптимизировала набор заданий, их форму и количество, чтобы еще большую часть экзамена можно было проверить с помощью компьютерной техники" , - рассказала Шевчук-Клюжева.

Так, отныне, пояснила она, "экзамен будет состоять только из тестовой части и устной части".

В то же время из-за того, что собственно тестов станет меньше, они станут несколько сложнее.

"Сокращение продолжительности экзаменационной сессии и изменение структуры экзаменационной работы должно положительно повлиять на скорость оценивания экзаменационных работ. И поэтому мы убеждены, что претенденты быстрее будут узнавать о своих результатах" , - сказала член комиссии и напомнила, что по законодательству комиссия имеет 15 календарных дней на установление результатов экзамена.

Шевчук-Клюжева также добавила, что уменьшение временных рамок экзамена позволит существенно увеличить количество экзаменационных сессий в день, что увеличит пропускную способность сети испытательных центров.

В свою очередь, председатель Нацкомиссии Арина Демская подчеркнула, что экзамен для лиц, которые сдают его в контексте приобретения гражданства, не меняется ни по структуре, ни по содержанию.

На вопрос, при каких условиях комиссия снова сможет перейти к 1,5-часовому оцениванию, Демская подчеркнула, что важнее всего обеспечить всех тех, кто на сегодня срочно нуждается в сдаче экзамена, такой возможностью.

"Мы прогнозируем, по нашим подсчетам, что на плато среднестатистического, не гипертрофированного нашествия, а нормальной сдачи экзамена, мы где-то через 4-5 недель выходим. То есть мы рассматриваем такую возможность начала рассмотрения возврата к полному объему экзамена где-то на конец ноября-декабрь... До нового года - это максимум максиморум, на который мы этот экзамен немножко сократили" , - пояснила она.

Экзамен по украинскому языку для чиновников

16 июля в Украине начался новый этап воплощения норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного.

19 июля в Украине чиновники начали сдавать первые экзамены на уровень владения украинским языком. Регистрация на экзамен началась 16 июля.

Экзамен на определение уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, состоит из четырех частей: "Культура языка" (24 тестовые задания), "Чтение" (20 тестовых заданий), "Письмо" (1 задание открытого типа), "Говорение" (2 задания открытого типа).

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отмечал, что в 2021 году экзамен на знание украинского языка станет обязательным для всех претендентов на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, включая будущих народных депутатов.

Законодательная норма об экзамене по государственному языку вступила в силу 16 июля 2021 года.

Экзамены организованы, в частности, в Киеве, Ивано-Франковске, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Черновцах, Николаеве, Рубежном.