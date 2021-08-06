В Беларуси признали экстремистским спортивный сайт

В Беларуси признали экстремистским интернет-ресурс Тribunа.cоm и его страницы в социальных сетях, сообщает УНИАН.

Решение вынес суд Железнодорожного района Витебска 6 августа.

Также в список запрещенных попали Telegram-канал "Тribunа.cоm Беларусь", одноименный чат, страницы в Instagram, Facebook, Twitter, Вконтакте и мобильные приложения.

В министерстве внутренних дел заявляют, что администраторы этих сообществ якобы размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности.

Теперь за репост публикаций из этих каналов предусмотрена административная ответственность.

Как известно, сайт by.tribuna.com заблокирован в Беларуси с 2020 года. Его соучредителем является белорус Дмитрий Навоша, критикующий режим Александра Лукашенко.