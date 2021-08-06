Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Последний рабочий день недели запомнился устойчивым превышением предложения валюты над спросом. В результате котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжили снижение, начавшееся вчера.

Два основных фактора способствовали дальнейшему укреплению гривны в пятницу. Во-первых, нерезиденты закончили конвертацию полученных дивидендов и ушли с рынка, что сразу сказалось на снижении спроса. Во-вторых, экспортеры, видя, что доллар опять дешевеет, резко увеличили предложение валюты. А импортеры, тоже обратившие внимание на снижение котировок, наоборот, не спешили покупать, рассчитывая взять доллар еще дешевле. Возникший перекос между спросом и предложением к обеду усилился настолько, что ситуацию пришлось «разруливать» Национальному банку. Только его вмешательство помогло удержать доллар от обвала.

Закрыли торги пятницы на 8,8 копеек на покупке и 9,5 копеек на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,85/26,95 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись с уже привычным спредом 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,90 гривен прошла в 9:42. В начале торгов число продавцов в 4 раза превышало число покупателей; неудивительно, что котировки сразу же начали снижение, и уже в 11:35 ценник на покупку опустился до 26,80 гривен. Оценив ситуацию, регулятор вышел с интервенцией на покупку по цене 26,81 гривен. Но вместо обещанных 5 млн выставил «скрытый» ордер на 100 млн долларов. Как только стало ясно, что «пятеркой» НБУ не ограничится, покупатели начали выставлять свои заявки чуть выше уровня, защищаемого Нацбанком. Но их было не так много, и вплоть до конца сессии НБУ пришлось оставаться на рынке, покупая излишки. Всего за сегодняшний день регулятор пополнил свои золотовалютные резервы на 71,3 млн долларов.

Котировки закрытия – 26,802/26,825 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 94,4 млн по сравнению с четвергом и составил 249,2 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8477 гривен.

Официальный курс доллара на 9 августа установлен на отметке 26,8346 гривен за доллар, снижение на 10,49 копеек.

Официальный курс евро на 9 августа установлен на отметке 31,6756 гривны за евро, снижение на 22,08 копейки.

Наличный доллар поддержал снижение, начавшееся на межбанке. Утром в столице оптовые обменники продавали наличного «американца» по 26,95-26,96 гривен, днем ценник опустился до 26,90 гривен, а к вечеру – чуть подорожал до 26,91-26,92 гривен. Таким образом, за день доллар подешевел еще на 4 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1761. Вышедшие в 15:30 по киевскому времени отличные данные по занятости в США, показавшие рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе и снижение общего уровня безработицы, поддержали американский доллар и вызвали падение евро до отметки 1,1755. Наличный евро дешевел синхронно с наличным долларом, а после выхода американских данных ускорил свое снижение. Утром евровалюту в Киеве продавали по 31,82-31,85 гривен, а к вечеру – уже по 31,70 гривен.

Отреагировал на укрепление доллара и российский рубль. После серии неудачных попыток пробиться ниже уровня 73 рубля за доллар, рубль начал слабеть и к вечеру опустился до 73,50 рублей за доллар. Наличный рубль в столице сегодня опять подешевел: основная маса обменников продавала его по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.