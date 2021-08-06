В Тбилиси отказался восстанавливать дипотношения с Москвой

Министерство иностранных дел Грузии ответило на заявление заместителя директора Департамента печати и информации МИД РФ Александра Бикантова о том, что Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси, сообщает Грузия Online.

«За несколько дней до 13-й годовщины полномасштабной военной агрессии России против Грузии представитель МИД России попытался состряпать очередную дезинформацию и пропагандистский нарратив о т. н. новой реальности и войне августа 2008 года».

Как подчеркнули в министерстве иностранных дел Грузии, параллельной реальности не существует, международное сообщество и международное право едины в вопросе агрессивных действий России, процесса оккупации и фактической аннексии.