Под Николаевом армейский КамАЗ врезался в стоящие автомобили (фото)

Журналистам удалось выяснить подробности масштабной аварии на трассе Николаев – Херсон, где столкнулись четыре автомобиля, в том числе армейский грузовик, сообщает Новости-N.

Как оказалось, данное ДТП проходило как бы в три этапа. Сначала автомобиль Honda CR-V, ехавший со стороны Николаева в направлении Херсона, «догнал» двигавшийся впереди DAF с полуприцепом.

Автомобили остановились, водители начали выяснять отношения, и спустя несколько минут сзади в «Хонду» врезался ВАЗ-2115. Водитель ВАЗа «присоединился» к водителям двух ранее столкнувшихся машин и они продолжили «разборки» уже втроем.

Еще примерно через 20 минут сзади в ВАЗ на полном ходу врезался армейский грузовик. Мощный КамАЗ буквально смял две легковушки между своим передним бампером и полуприцепом фуры.

На удивление, в данном ДТП никто не пострадал. В тот момент, когда КамАЗ въехал в стоявшие легковушки, их водители находились на улице.